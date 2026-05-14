ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７４周年記念」は１５日、開幕する。瓜生正義（５０＝福岡）は２０１３年６１周年、１４年九州地区選と当地ＧＩは２Ｖ。ただ、今年１月の７３周年は予選敗退。リベンジを狙う今節だが、手にしたパートナー１４号機には「乗り心地も含めていい感じがしない」と、スタート特訓を終え渋い表情を浮かべた。「これから、いろいろと点検しながら調整をしてみます」と、足早に整備室へ。