民放キー局各社の役員人事が14日、発表された。(左から)合田隆信氏、藤井智久氏TBSホールディングスでは、『学校へ行こう!』『ガチンコ!』などを立ち上げた合田隆信TBSテレビ専務が、新任で常務(CHRO＜Chief Human Resource Officer＞中期経営計画担当)となる。6月26日付。テレビ朝日では、『くりぃむナントカ』『シルシルミシル』などを立ち上げ、『マツコ＆有吉の怒り新党』の“総裁”として知られる藤井智久イベント事業局長が