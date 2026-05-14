ボートレース尼崎の「『Ｂ面の神戸』ええとこええとこＢＴＳ神戸新開地杯」が１５日、開幕する。谷野錬志（４１＝静岡）は前検のエンジン抽選で手にしたのは５９号機。使用２節目で、初下ろしの永井亮次は調整を合わせ切れず大きな着を並べた。「行き足はちょっと弱そうでした。スタートは届かない感じではなかったけど、班の比較でですね」とスタート特訓を終えた感触はもうひとつ。ただ当地で導入されているバイオ燃料は