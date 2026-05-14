今年のゴールデンウィークも全国の観光地が多くの人で賑わいましたが、愛知県と三重県の間にある伊良湖水道では、海上保安庁が1羽のフラミンゴを保護する出来事がありました。一見ほのぼのとしたニュースに見えますが、実は、重大事故につながりかねないケースだったのだとか。【フラミンゴ保護しました】伊良湖水道航路で、フラミンゴを発見し保護しました。幸い1羽で泳いできたとのことでしたが、もし子どもと一緒に泳いできたと