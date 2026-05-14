マウスコンピューターは5月14日、スリムケースを採用したデスクトップPC「mouse SHシリーズ」にホワイトカラーを追加し、新モデルの販売を開始したと発表した。BTOに対応し、最小構成で税込19万円台からラインナップを用意し、家庭やオフィスでの事務作業に適したモデルという。mouse SHシリーズにホワイトモデル。従来は基本ブラックだったので、イメージがだいぶ違ってくるスリム型だがフロントまわり中心に使いやすい配置のイン