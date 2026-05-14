女子プロレス「マリーゴールド」２３日の大田区大会に、昨年１０月に団体を去ったみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が参戦することが発表された。団体は１４日、都内で会見を行い旗揚げ２周年記念となる大田区大会の全カードを発表。メインイベントは林下詩美、彩羽匠（マーベラス）、マディ・モーガン組ＶＳＭＩＲＡＩ、青野未来、桜井麻衣組の６人タッグマッチに決定した。なお、林下はこの一戦を最後に退団することを発