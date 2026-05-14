BANDAI SPIRITSはこのほど、ポケモン30周年を記念した「一番くじ」を企画。その第1弾が、5月30日より順次発売されます。⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰. 一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1📅5月30日(土)より順次発売予定. 第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨. 記念感のあるアイテムが盛りだくさん!. 🔗https://1kuj