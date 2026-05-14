【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のOPテーマ「火種」のCDを6月17日に発売することを発表した。発売情報に合わせて、CDの中身の一部も解禁。スペシャル・パッケージと称された本作は、パッケージの見開きに対をなすように三角 青輝と阿佐馬 芳経が描かれた特別仕様となっている。小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発