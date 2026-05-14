総合格闘家の皇治選手が2026年5月12日、公式XでYouTubeチャンネルが停止されたとして、その理由を説明した。「配慮や認識が不足していました」インターネット上では、皇治選手のYouTubeチャンネルは5月2日にコミュニティガイドライン違反により削除されたと指摘されていた。今回、皇治選手は【お詫び】と題したポストを投稿。「この度、運営する『皇治チャンネル』において、YouTubeより『性的コンテンツ』に関するポリシー違反と