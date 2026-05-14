◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、美浦トレセン２５年の牝馬２冠馬エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は追い切り翌日の１４日、厩舎周りで引き運動を１時間行った。前日の最終追い切りでは坂路で併せ馬。軽快なフットワークで好調をアピールしていた。森一調教師は「落ち着いて活気もありますし、追い切り後も変わらずという感