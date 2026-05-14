ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７４ｂｐ小幅に縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:32時点）（%） ドイツ3.077 フランス3.701（+62） イタリア3.817（+74） スペイン3.495（+42） オランダ3.195（+12） ギリシャ3.775（+70） ポルトガル3.437（+36） ベルギー3.624（+55） オーストリア3.335（+26） アイルランド3.2