◆体操ＮＨＫ杯第１日（１４日、東京体育館）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、女子予選は全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本選手権２位の岸里奈（戸田市ＳＣ）は、１０９・１１４点の２位で１６日の決勝に進んだ。２位からスタートし、最初の跳馬で１４・２００点の高得点