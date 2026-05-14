発売決定を記念してツクヨミキャラクターデザイン・へちまによる描き下ろしジャケットイラスト公開 (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ (C)INCS toenter Netflix映画として世界独占配信され、劇場公開もされているアニメ「超かぐや姫！」。そのBlu-ray化が決定した。発売日は9月9日。価格は、Blu-ray特装限定版が16,800円、Blu-ray通常版が6,800円。発売元はツインエンジン/インクストゥエンター