13日、大町市で軽乗用車が橋の欄干に衝突する事故があり、車に乗っていた長野市の80代の女性が重体となっています。事故があったのは大町市美麻の県道です。警察によりますと、13日正午すぎ、大町の市街地方面から走ってきた軽乗用車がセンターラインをはみ出し、対向車線側の橋の欄干に衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた神奈川県川崎市に住む会社員の男性（56）があばら骨を折る重傷、助手席に乗っていたと