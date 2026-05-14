俳優の萩原利久が、イメージガラリの姿を公開した。萩原は１４日までに自身のインスタグラムで「映画『ＲＹＵＪＩ⻯⼆』に出演させていただきます」と、１０月３０日に公開される作品への出演を報告。「１０代の頃ご一緒させていただいた水田監督とまた現場でお会いでき、素敵な俳優さんスタッフさんと熱量ある刺激的な現場を経験させてもらいました」とつづり、オールバックの険しい顔つきで、共演する俳優と歩