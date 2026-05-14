５月１４日に園田競馬場で１２レースが行われ、万馬券は１本も出ない珍しい結果となった。１Ｒから３、１、１、１、１、１、１、３、１、２、３、１番人気が勝利。２Ｒ、３Ｒ、４Ｒ、５Ｒ、９Ｒ、１２Ｒと単勝１倍台の馬が６度勝っていた。なかでも９Ｒのアランと１２Ｒのビクトリーブリッジは、単勝１００円の元返しだった。３連単の最高配当はメインの３歳牝馬重賞・のじぎく賞で９３３０円。大井から参戦の３番人気のプリ