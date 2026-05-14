◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が２敗目を喫した。立ち合いから低く鋭く当たったが、土俵際で寄り切れなかった。逆にもろ差しを許して後退。最後は寄り切られた。連勝が２で止まり「詰めが甘かった」と反省した。同２枚目で今場所は再入幕を狙う。序盤５日目を終えて「相撲の内容は悪くない。攻められてはいる」と言葉に力を込めた。