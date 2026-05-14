与野党は、選挙中のSNS上の偽・誤情報への対策について、今の国会で法改正を行う方針で合意しました。与野党の協議会で示された選挙中のSNSにおける偽・誤情報対策の項目では、「プラットフォーム事業者の責任の更なる明確化」や「AIで生成した画像について投稿者に表示を義務づけること」などを盛り込むとしています。その上で、与野党は、来年春の統一地方選挙に向け、改正案を今の国会で成立させることで合意しました。協議会に