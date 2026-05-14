およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。この後、国賓晩さん会に出席します。14日、行われた首脳会談でアメリカ側は「ホルムズ海峡は開放されたままでなければならない」、「イランが核兵器を保有することは決して許されない」との認識で一致したと発表しました。さらに、習近平主席が、アメリカ産原油の購入を増やす意向を示したことも明らかにしました。中国外務省