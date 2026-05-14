◆ファーム・リーグ中地区ハヤテ６―１３西武（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは、地元・清水桜が丘高出身の野村裕樹投手（２６）が、今季３度目の先発で５回１失点と好投を見せた。救援陣が崩れて試合は６ー１３で黒星。野村の今季初勝利はお預けとなったが、３回に１点を失ったのみで、無四球だった。６安打を許したが、要所は締めて最少失点でまとめた。今月から先発ローテーシ