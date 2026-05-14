ＤｅＮＡの平良拳太郎投手（３０）が今季３勝目を懸けて１５日、古巣の巨人戦（東京ドーム）に先発する。本拠地で最終調整した右腕は「今週、また良い投球ができるように調整できたんじゃないかなと思います。しっかりと体幹トレを多めにできた」と気合をみなぎらせた。４月２４日の巨人戦（横浜）では７回途中を１失点と好投も、キャベッジに左越えソロを被弾した。今回、注意したい選手には「キャベッジ選手と、この前の試合