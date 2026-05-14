中東情勢を受けたインクの需給の影響で、「カゴメ」がケチャップの包装を当面、変更すると正式に発表しました。カゴメは、ケチャップの一部商品のパッケージについて、下地に使用する白インクの調達が難しいとして、トマトのイラストを減らし、大部分を透明なものに変更すると発表しました。今月下旬から順次、新しいパッケージに切り替えるということです。カゴメは、中身の品質には変更はないとした上で、「長年親しんでいただい