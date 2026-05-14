ほしのあき（４９）が１４日に平成のグラビア界で活躍した盟友とのツーショットを披露した。「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と記し、熊田曜子（４４）と並んでスマホを構えている写真を１４日のＳＮＳ投稿した。「１時間くらいだけど色々話して、色々質問しましたポールダンサーのくまちゃん毎日練習しているからアザだらけだったよ大会頑張ってねスマホケース色違いだったよ」と記した。２人とも４０