お笑いコンビ・ハライチがＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」が１４日放送され、俳優の中村倫也がゲスト出演した。中村が得意だというイントロクイズを実施。４人の回答者のうち、木曜レギュラーの島崎和歌子は中村を優勝予想した。中村は「絶対に負けない」と自信満々だったが、中盤に苦戦。秒速の早押しで回答権を得たシーンでは、答えが思い浮かばない様子で腕を組んで熟考に入った。すると応援席の島崎が、「んん…ド