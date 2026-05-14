タレントの辻希美（３８）と、第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが１５日に発売される育児雑誌「ひよこクラブ」の表紙を飾ることが１４日、分かった。昨年８月に誕生した夢空ちゃんが雑誌の表紙を飾るのは初めてとなる。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコでご機嫌だったといい、辻は「親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います」と回想。「すてきな表紙で、家族の記念に