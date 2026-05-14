お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がプロモーションキャラクターを務める、ライオン『ストッパ下痢止め』について、同社は14日までに「総合的に判断し、「ストッパ」ブランドサイト内の画像やCM紹介などのプロモーションへの活用を当面見合わせております。今後については、現時点で決まっておりません」と回答。同日までに、公式サイトのトップページから高橋の写真が削除されている。【写真】”いじめ被害”を告発したお笑い芸