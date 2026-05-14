「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１４日、江戸川）２日目から３、１、２着で準優進出が狙える状況だった金田智博（２８）＝１２２期・福井・Ａ２＝は、４日目１０Ｒで大外から６着大敗。わずかに届かず２０位タイで予選敗退となった。３日目は１、２着と結果を残して「安定板がない方が足は絶対にいい」と言っていたが、予選最終日は安定板でのレースとなったのが響いてしまった。「板が付いてあまり伸びなか