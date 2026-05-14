記者会見で写真に納まる、東京科学大「GENTENリサーチセンター」のセンター長を務める室伏広治副学長（右から2人目）ら＝14日午後、東京都文京区東京科学大がスポーツ科学などを研究する「GENTEN（ゲンテン）リサーチセンター」を開設した。センター長を務める室伏広治副学長は14日、東京都内で記者会見し「生命、人間、環境の『原点』に立ち返り、人類の可能性を拡張する。5年で大きな成果を出す」と意気込みを語った。センタ