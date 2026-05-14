「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１４日、江戸川）西岡顕心（２４）＝１２９期・香川・Ａ１＝が４日目に連勝を決めて予選を４位で通過した。「日に日に良くなっている。行き足や操縦性はすごくいい。前回の記念で優出した時の舟足を求めながら調整していて、そこにだんだん近づいている」と手応えは上々だ。「今節も記念と同じく山口達也さんにアドバイスをもらいながらやってます。地元の片岡雅裕さんにも見