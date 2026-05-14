●共同ＰＲ [東証Ｓ] 6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＬＡホールデ [東証Ｇ] 6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●ヒット [東証Ｇ] 6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●アルプス技 [東証Ｐ] 6月30日現在の株主を対象に1→3の株式