14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万2740円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては85.95円高。出来高は1671枚となっている。 TOPIX先物期近は3888ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.73ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62740