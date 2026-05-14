今週は東京競馬場で、第21回ヴィクトリアマイル（GI、芝1600m）が行われる。今年は4歳馬が中心との戦前評価だ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■ヴィクトリアマイル2026 出走予定馬全頭診断 ・アイサンサン 3勝クラス→重賞と逃げ切り勝ち。愛知杯は600m通過33秒9の激流を刻みつつ後続の追撃を完封した。とはいえ東京マイルを逃げ切るのは相当に困難。馬券内突入は至難の業か。 ・エリカ