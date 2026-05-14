2026年5月12日、香港メディアの香港01は、上海ディズニーランドで優先入場制度に不満を募らせた客がスタッフを怒鳴りつけるトラブルが発生したことを報じた。記事によると、今月1〜5日のメーデー連休中に大変な混雑を見せていた上海ディズニーランドで、娘を連れて人気アトラクションに3時間並んでいた中国人男性が、有料の優先入場券を持つ客が次々と先に案内される光景を目の当たりにし、感情を爆発させてスタッフを怒鳴りつけた