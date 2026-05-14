巨額の債務を抱える滋賀県の造林公社が解散へ。県の負担総額は200億円を超えるということです。 びわ湖や淀川水系の、滋賀県や大阪府など9つの自治体などが出資し1965年に設立された「滋賀県造林公社」。 びわ湖の水源である周辺の山を守るために植林し、伐採して収益を得る計画でしたが、国内の木材価格下落の影響などで累積債務が膨れ上がり、2011年には、借金免除を求める特定調停が成立。 滋賀県や大阪府などが総額