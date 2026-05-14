14日午後、富山県立山町の遊歩道を歩いていた80代の男性と近くにいた60代の女性がクマに襲われケガをしました。午後2時すぎ、立山町の称名滝近くの駐車場で「男性がクマに襲われケガをした」と地元の消防に連絡がありました。連絡を受けた警察と消防が駐車場の付近で男性を救助し、ドクターヘリで病院に搬送しました。搬送されたのは富山市の86歳の男性で、遊歩道を歩いていた時にクマに襲われ、顔や手にケガをしましたが、自力で