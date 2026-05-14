劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（公開中）の冒頭12分が、日本テレビ系『金曜ロードショー』で初めて放送されることが発表されました。放送されるのは、公開から27日間で興行収入100億円を突破し（東宝発表）、現在公開中の劇場版『名探偵コナン』の最新作。5月22日放送の金曜ロードショー『ミニオンズ フィーバー』の本編終了後に、初放送となります。29作目の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川・