カゴメは「トマトケチャップ」のパッケージについてインク使用量を半分に減らすデザインに変更すると発表しました。対象となるのは「カゴメトマトケチャップ」3商品で、5月下旬の店頭発売分から順次新しいパッケージに切り替えます。カゴメは、代替が難しい白インクの使用を減らすことで、製品を安定的に供給するための対応だとしていて、このパッケージにすることでインクの使用量が半分になるということです。中東情勢の影響で印