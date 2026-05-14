共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記事に対し、日本維新の会の藤田文武共同代表が反発して記者の名刺をX上で晒し続けており、2026年5月13日の会見でも、削除に応じない姿勢を示した。これに対し、赤旗では、記者脅迫のきっかけを作ったと記事で批判し、法的な検討も続けていることを取材に明らかにした。互いに歩み寄りは見られず、両者のバトルは、長期化の様相も呈している。「正確な記事が出ない場合は公開すると伝え拒否されな