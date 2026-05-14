映画「Ray／レイ」などで知られる俳優のジェイミー・フォックス(58)に第3子が誕生する。恋人のアリシー・ハックステップが自身にとっての第1子を妊娠中で、すでに妊娠数カ月に突入しているとTMZは報じている。 【写真】ジェイミー・フォックスがんで大学時代から親交の俳優が亡くなっていた ジェイミーとアリシーは2022年8月、ジェイミーの主演映画「デイ・シフト」のワールド