元乃木坂46の齋藤飛鳥が14日、インスタグラムを更新。ヘアカットしたことを報告した。【写真】髪バッサリ！ヘアカットした齋藤飛鳥をもっと見る齋藤は「髪切ったよ」とつづり、新ヘアスタイルを披露。「ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「誌面と動画で見てね」とも記し、雑誌『sweet』の企画であることを明かした。公開された写真には、肩あたりまで短くなった髪で、自然な表情を見せる齋藤の姿が収められている。