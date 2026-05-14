２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。妻でタレントの石黒彩（４８）が真矢さんの死去後初めて公の場に姿を見せ、参列者約１０００人の前であいさつ。西川貴教（５５）、相川七瀬（５１）ら親交が深かったアーティストも集まり、故人をしのんだ。夫の願いを胸に、石黒は気丈に振る舞い続けた。「生活の全てに真矢くんがいた