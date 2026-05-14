自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度」の導入から1カ月が経過し、全国の運用状況が明らかになった。交付件数は2000件余りで、一時不停止やながらスマホが多くを占める一方、地域差もみられる。警察は引き続き啓発を重視し、事故防止につなげたいとしている。青切符の交付件数が発表4月1日から始まった自転車への青切符交付、施行から1カ月間の運用状況が明らかになった。青切符導入から1カ月経過しての実態と埼玉県、東京