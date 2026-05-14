俳優・モデルの黒江こはる（20）が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』24号の巻末グラビアを飾っている。【写真】かわいい！ドキッとする表情で見つめる黒江こはる俳優・モデルとして活躍し、バイク女子としても注目を集める“こはるん”こと黒江が、読者からの反響を受けて同誌に3度目の登場。これまでの登場では、透明感あふれるビジュアルで話題を集めまたが、今回のグラビアでは、キュートでかわいらしい笑顔全開で、“こ