新潟・上越市の山間地でクマが目撃されました。映像にはカメラに向かって歩いてくるツキノワグマが映っています。撮影者は「こっち見ながらトコトコとかなり迫ってきたのでやっぱり怖い。手が震えちゃいますよ」と振り返ります。撮影者によりますと、クマの体長は約1メートルで、近くにはミツバチの巣箱が置かれているといいます。撮影者：私も怖くて車を動かせない状態で、（車の）カギをかけて、頼むから何もしないから森の中に