アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との初日の会談を終え、間もなく行われる晩さん会に出席する予定です。トランプ大統領は、日本時間の14日午前、中国の子どもたちから熱烈な歓迎を受けたあと、習主席との首脳会談に臨みました。会談後に中国外務省は習主席とトランプ大統領が節度ある競争のもとで安定した関係を維持する「建設的な戦略的安定関係」の構築で合意したと発表しました。一方、アメリカのホワイトハウス