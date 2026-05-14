記者会見で握手するサントリー・高橋藍（左）と大阪B・西田有志の両主将＝14日、横浜アリーナバレーボールの大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝は15日から横浜アリーナで行われ、昨季覇者でレギュラーシーズン（RS）1位のサントリーと2位の大阪Bが2戦先勝方式で争う。14日は会場で両チームが記者会見し、今季限りで退団するサントリーの高橋藍主将は「最後、みんなと笑って終わるという形がベスト」と力を込めた。総合力の高