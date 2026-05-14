全米で鉄板焼きチェーンを展開する「ベニハナ（BENIHANA）」の創業者として知られる故ロッキー青木（本名・青木廣彰）氏の妻・青木恵子氏。毛皮の販売でビジネスの世界に飛び込み、ワンダーブラの日本展開で大成功を収めた恵子氏はニューヨークでも名の知れた存在となった。 ロッキー氏と知り合ったのはそんな時だった。内外タイムスの単独インタビュー第2回は、2人の出会いから夫婦