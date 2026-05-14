4月に始まった自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度。導入から1か月、全国での交付件数が2000件を超えたことが分かりました。■最多は「一時不停止」で846件警察官「一時停止です。止まってから進んでください」平日の朝、通勤通学時間帯に、40代の女性が一時不停止で青切符を交付された時の様子です。警察官「止まってください」違反者「急いでいた。仕事で急いでいた。反則金を払うんですか」警察官「反則金になります」違