実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の妻で、ウェブディレクター・西村ゆかさんが13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。夫の女性タレントの容姿を巡るコメントについて言及した。「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采はABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演。そこで「自分よりハイスペしか愛せない」などと語っていたが、スタジオ見届け人のひろゆき氏は「そんなにかわいくない」などとぶっちゃけてい