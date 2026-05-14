14日、栃木県内の住宅に白昼堂々バールのようなものを持った数人が押し入り、3人が死傷しました。警察は、自称16歳の少年に逮捕状を請求し強盗殺人事件とみて逃走した人物の行方を追っています。14日午前、栃木・上三川町の住宅に複数の人物が押し入る直前、近くの住宅の防犯カメラに捉えられていた映像には、頭に目出し帽をかぶり全身黒ずくめの服装の人物が映っていて、手にバールのようなものを持っている様子がみられました。1